虎尾鎮崛頭里長青食堂恢復供餐，取餐檯前加裝隔板，左起縣府社會處長林文志、縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠視察幫忙打菜。（周麗蘭攝）

老人家稱在志工煮得好吃。（周麗蘭攝）

三級警戒降級之後，雲林縣長青食堂自在廚工全部接種疫苗、志工接種疫苗6成以上條件下，陸續恢復供餐外帶，全縣150個食堂已有122個恢復，老人家們都很開心又有人幫煮午餐，有些甚至希望能在食堂吃。

雲林縣長張麗善、社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠10日到虎尾鎮崛頭里視察長青食堂，張麗善帶一箱蘋果給老人加菜。

雲林縣的150多個長青食堂大多是縣府補助辦理，有些是鄉鎮市公所補助，自5月19日三級警戒後都關閉，老人家的均衡營養備受衝擊，張麗善表示，有老人乾脆吃麥片當一餐，她聽了很難過，期盼長青食堂能在防疫原則下早日恢復。

縣府社會處參考「衛生福利機構社區型因應COVID-19防疫管理指引」，7月19日公告只要廚工全部接種、志工及工作人員達到六成疫苗覆蓋率就可恢復供餐，從7月下旬開始迄今，已有8成食堂恢復供餐。

林文志表示，供餐人數130人以上的食堂，補助2名廚工，少數年輕廚工尚未完全接種的食堂仍在整備中，也有幾個社區對擔心疫情還在觀望，預估還有20個食堂會恢復供餐。

虎尾鎮崛頭里長青食堂有100多名長者，取餐檯前加裝隔板，大多數老人都是自備便當盒或端著餐盤帶回家，老人家對於午餐有人張羅都很高興，稱讚志工煮得好吃。

斗六市榴中社區長青食堂上周供餐，為了防疫，還未接種疫苗的老人的便當由已接種者幫忙取回。

林文志表示，長輩們不僅期待食堂能早日供餐，有些甚至希望能內用，不過都被勸退。