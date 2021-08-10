據大陸文旅部網站8月10日消息，為了加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，促進歌舞娛樂行業高品質發展，大陸文旅部制定印發《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，卡拉OK音樂不得含有危害國家統一、主權和國安等內容。

《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》總則寫道，為了加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，維護國家文化安全和意識形態安全，根據《國家安全法》《娛樂場所管理條例》等法律法規制定。

至於法條所指的「歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容」，為歌舞娛樂場所歌曲點播系統播放的曲目、屏幕畫面等。法條稱，鼓勵歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供健康向上的卡拉OK音樂，並鼓勵在歌舞娛樂場所歌曲點播系統中設立「優秀歌曲專區」，由此「弘揚主旋律，傳播正能量」。

大陸文化和旅遊部負責建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

法條表示，歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂不得含有《娛樂場所管理條例》第十三條禁止內容，包括違反憲法確定的基本原則的；危害國家統一、主權或者領土完整的；危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益的；煽動民族仇恨、民族歧視；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關等。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！