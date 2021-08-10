永固-KY(5546)7月合併營收為新台幣4.51億元，月增4.66％、年增12.6％，隨著第三季大陸混凝土市場開始步入旺季，需求將明顯擴大，再加上游水泥價格近期已開始回穩，7月中國大陸政治局會議定調下半年財政發展方向，要求加快政府債券發行進度，對基礎建設投資加速推進，水泥需求可望成長，8月初中國水泥價格從浙江中南及沿海地區開始陸續漲價，未來混凝土的價格有機會隨水泥價格而變動，在需求量揚升下，公司預期下半年起營運表現逐季成長可期，旺季效益將會持續至明年農曆年前。

永固-KY表示，中國大陸混凝土市場存在明顯的淡旺季，大部份工程項目為配合農曆年假，會刻意調整工程進度，造成每年過年期間後1-2個月為行業淡季，再逐季放大，並且逐季的增長幅度會隨著工程加速明顯增加，此時在供需失衡的情況下，中國大陸混凝土價格亦會調漲，按照過往經驗，淡旺季的混凝土價差，最高可達約2成。

從第三季開始，延續至明年農曆年前的旺季效益，會是驅使公司下半年營運成長的主要動能，此外，永固-KY去年第四季併入的重慶泰宏站，在經歷數月的機器設備更新調校後，目前已完全加入營運行列，加上7月份重慶中興站以租站方式投入生產，目前公司混凝土總產能多出近一成，在規模經濟上更顯優勢，此外，重慶泰宏與中興兩個站亦都位於重慶主城區，且有效輻射範圍與公司現有其他混凝土站的重疊性不高，有助市場佔有率進一步提高。