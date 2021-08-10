有些人分手後就會與前任斷乾淨，甚至是老死不相往來，不過有的人則是分手後，才會發現前任的重要性，變得越來越想念對方，難以走出前一段感情，《搜狐網》近日分享4個與女友分手後，反而會沉浸在回憶裡，甚至更愛對方的星座男。

1.雙子座

雙子男屬於後知後覺型的人，分手後他們並不會感到痛苦，甚至覺得無所謂，但時間久了以後，他們才會發現前任的重要性，覺得沒有對方的生活變得很乏味，漸漸地開始想念對方，甚至感覺到心痛，久而久之就走不出前一段感情，甚至發現自己以前更愛前任了。

2.金牛座

金牛男非常重感情又念舊，他們分手後會很難過，滿腦子都是前任的事情，甚至變得「食不知味、夜不能寐」，不斷地想著前任的好，覺得自己失去了對方後，生活根本過不下去了，這也使他們難以走出失戀的情緒，思念著與前任生活的點滴。

3.天蠍座

天蠍男對待每一段感情都很認真，在交往時，他們經常會回憶與前任在一起的美好時光，認為這是生活中最開心的日子，因此一旦分手後，孤單與寂寞感就會湧上心頭，使天蠍座男遲遲無法走出上一段感情，甚至願意做更大的犧牲，來挽回對方的感情。

4.獅子座

獅子男雖然做事很霸氣，但在另一半面前，他們就會像小貓一樣，談感情都非常認真，因此分手後內心會無比痛苦，對前任念念不忘，他們也是屬於後知後覺型的人，分手後才會自我反省，意識到自己先前有多荒唐，不管過了多久，覺得自己最愛的人還是前任，這種感情會與日俱增，情感會越來越濃厚。