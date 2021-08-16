有些人遇到挫折時能越挫越勇，不過也有些人態度比較消極，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，雙魚座、射手座、金牛座、天秤座遇到困難時往往不會堅持到底，動不動就打退堂鼓，發現自己難以達成目標時就會果斷放棄。

▍1.雙魚座

雙魚座心思細膩，對周遭的變化非常敏感，只要一點風吹草動就會牽動他的情緒，遇到問題時，他們往往選擇逃避，彷彿不面對問題就不存在。對他們來說，內心的感受最重要，實際上有沒有把問題解決並不重要，所以面對困難時不會堅持到底，辦不到就放棄。

▍2.射手座

射手座性格樂觀，總是相信自己勝券在握，雖然充滿自信是好事，不過他們往往無法坦然面對失敗，遇到挫折時就覺得非常丟臉，立刻想要放棄，認為自己在其他方面扳回一城就不算輸，這麼做雖然能挽回自尊心，但讓他們無法停下腳步檢討自己，錯過成長的機會。

▍3.金牛座

金牛座追求穩定和踏實，討厭變動，當他遇到困難的時候常常會鑽牛角尖，一直細究枝微末節的事情，這其實是他逃避困難的方法，要他換個做法會讓他非常痛苦，不如不斷地深入檢討，這能緩和他的焦慮，但是卻讓事情的進度止步不前。

▍4.天秤座

天秤座本性很懶惰，被誤會也懶得解釋，遇到困難就想放棄，他們覺得人生苦短，不需要逼自己做不想做的事情，因此辦事往往得過且過，立下目標也不會堅持到底，遇到讓他猶豫不決的狀況就放空自己，生活風格非常佛系。