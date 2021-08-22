獅子是陸地上最兇猛的掠食者之一，擁有「萬獸之王」的稱號，許多動物看到牠們都避之唯恐不及，就連人類也不例外。近日南非一名男子在營地煮咖啡時，發現窗外有一隻公獅朝自己咆哮，但他並沒有感到害怕，反而繼續待在廚房裡煮咖啡，冷靜的反應讓不少人都感到十分神奇。

根據《每日郵報》報導，46歲男子帕諾斯（Dylan Panos）在南非夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）經營一間大自然培訓營地「Bhejane Nature Training」。近日某天早晨，帕諾斯一如往常地到營地內的廚房準備煮咖啡，豈料竟有一隻公獅透過窗戶向他咆哮，讓他嚇了一大跳，開始猶豫是否該繼續待在廚房。

隨後帕諾斯就發現，有一隻母獅慵懶地趴在廚房外牆附近，推測公獅是為了追求牠，才會逗留在營地裡不走，「我們時常在小徑上遇到散步的獅子，牠們見到人類通常都會直接避開，但為了追求愛人牠改變了態度」，這也導致帕諾斯原本的計畫被打亂，他無奈抱怨：「這害我們當天早晨不能喝咖啡，真是粗魯的行為，我們只是需要咖啡！」，不過最終他還是決定不要受獅子影響，設法將水壺放到爐子上繼續煮咖啡。

帕諾斯接受採訪時透露，營地的建築物採取開放式設計，沒有門，窗戶也只有用網狀覆蓋物遮擋，代表獅子隨時都可以進到建築物中，但事發當下他並不害怕，「畢竟我受過專業的訓練，只是我還是非常謹慎應對這個狀況，因為獅子在交配時比較容易表現出攻擊性」，所幸這2隻獅子在1個小時後就離開了營地，帕諾斯也如願享用了一杯美味的早晨咖啡。