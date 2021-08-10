林姓菜鳥警員在執行勤區查察公務時，遇到民眾請求幫忙開道。（警方提供／邱立雅竹市傳真）

西門派出所林姓菜鳥員警日前勤區查察時，遇到民眾前來求救，表示罹患重症的父親呼吸困難，請求協助開道到醫院，菜鳥員警一聽馬上放下手中工作開啟警用機車警示燈與警報器，開道指引民眾將父親送醫，只是人生第一次為民眾開道的林姓員警誤以為擅自離轄是犯大錯，返所後向長官自請懲罰，讓同仁笑翻。

才剛分發的林姓員警日前晚間在執行勤區查察任務，在中山與中華路口停等紅燈時，一名駕駛自小客車的呂姓民眾慌張前來求助，表示車上的父親因呼吸困難身體不適，急需就醫，但路上車潮眾多，拜託能否協助開道，讓父親能盡速抵達醫院救治。

在了解民眾狀況之後，林姓警員為了趕緊救人沒想太多，隨即開啟警用機車警示燈與警報器，替呂姓民眾開道並指引前往新竹台大醫院，順利讓呂男及父親及時抵達醫院。事後呂姓民眾特地買飲料來派出所，感謝林姓警員的協助，讓父親可以在短時間內順利就醫。

因林姓員警是第一次為民眾開道、協助就醫，從警時間不長的他心想自己放下手中工作、擅自離轄，擔心連累長官恐遭上級責難，返回派出所後怯怯向所長表示自知犯錯，「願意接受懲罰」，讓所長哭笑不得，但仍讚許他「救人第一、反應迅速。」

林姓員警自彰化師範大學碩士畢業後，因未能忘情幼時從警夢想，可惜學生時代身體健康因素無法報考警校，大學畢業出社會後，偶然透過描述警界生態的電視劇，喚起從警的憧憬，決定透過特考完成夢想，對於自己能真正協助民眾解決困難，也感到相當開心。