生乳捲蛋糕品牌「亞尼克」，今年中秋期間限定主打「黑芝麻咔滋咔滋生乳捲」，將芝麻以製作法式逸品Praliné帕林內的拌炒手法，搭配北海道奶霜內餡，捲入這場凝聚黑金魅力的奢華鉅獻，搭配多款日本話題甜點，送禮準備一次備足。

此次亞尼克秋限定的新品「黑芝麻咔滋咔滋」生乳捲，打造「極致黑」奢華感，以殿堂級法式技法，與日式蛋糕捲結合，打造芝麻奶香的濃郁口感，適合中秋佳節長輩、小孩全年齡親友層齊聚享用。

天然竹炭粉凝聚的黑金魅力，讓蛋糕捲充滿光澤美感，將白芝麻、黑芝麻、糖以法式逸品Praliné帕林內的拌炒手法，與北海道奶霜的融合、黃金比例的拿捏，散發出獨有焦香。

此外，亞尼克針對送禮，設計推出「一口餅乾分享禮盒」，網羅「14款」經典手工點心，2倍增量，包含巧克力豆餅、捲餅乾、燕麥葡萄、愛心糖霜、脆杏仁餅、義大利巧克力脆餅、巧克力核桃、杏仁瓦片、高達起司、兔兔、法式蛋白餅，中秋活動買10盒再送1盒。

亞尼克針對會員推出，隨享卡友「寄捲」方案，凡購買生乳捲寄捲方案，即享5條1666元優惠，不受期限可於全台門市、官網、北捷YTM提領420元以下口味。