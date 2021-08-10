台北市中正萬華立委林昶佐罷免案第一階段通過，但中選會今(10)日發布新聞稿表示，林昶佐罷免案因已依法宣告成立，還在進行中的罷免案，將公告停止進行。資深媒體人謝寒冰認為，林昶佐罷免案這麼快就成案的原因，就是罷免團隊鬧雙胞，且罷免案若由台北市議員鍾小平主導，林昶佐較有操作空間。

連神明也騙？林昶佐來許願「當選卻放鳥」 宮廟痛譙萬華人發起罷免原因｜中時新聞網

中選會表示，領銜人鄭太平提出的林昶佐罷免案，依規定已符合法定人數，請鄭太平於10日內到中選會領取聯署函及名冊格式，並在60日內徵求連署。而另位林昶佐罷免案領銜人周世雄，於7月29日提案，目前正由台北市選委會查對名冊。

中選會指出，若有2位領銜人對同一位立委提出罷免案，若已有一案宣告成立，均無訴諸再度重複進行罷免投票的必要。因此領銜人周世雄所提林昶佐罷免案，將公告停止進行。

對此，謝寒冰今天在政論節目《國民大會》中表示，這件事情很妙，林昶佐的罷免案第一階段成案是沒有疑問的，因為第一階段需要的票數很少，至於為什麼這麼快就宣布成案？理由非常簡單，因鬧雙胞，有鍾小平和「清零散昶」提的案子，只要讓一件成案，另一個就要撤銷。

謝寒冰認為，對林昶佐而言，鍾小平這個案子，他們比較有操作空間，所以趕快讓鍾的案子成立，這樣號稱無黨無派的「清零散昶」就被迫要取消了，因為讓鍾小平來，就可以說他是在覬覦林昶佐的立委之位，變成是政黨之爭、意識形態之爭，且可以藉此操作意識形態問題，如果面對的只是一般基層的人，就很難操作，「台灣無時無刻都充斥著這些想要趁機攫取政治利益的人，這才是台灣最大的悲哀」。