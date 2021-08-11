德國藥廠Biontech 原本是默默無聞的新創公司，靠COVID-19疫苗全球大賣，改寫德國製藥業的版圖。未來Biontech將繼續投入癌症治療研究，目標是成為全球性的免疫療法企業。

Biontech9日公布營收，受惠於COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫苗大賣，今年第2季營收53億歐元（新台幣1730億元），較去年同期的4770萬歐元暴增100多倍，預估全年營收可達159億歐元（新台幣5200億元）。

從營收來看，Biontech今年有機會超越百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）和默克（Merck）等傳統大藥廠，躍居德國第2大藥廠，僅次於龍頭拜耳（Bayer ），改寫德國製藥業的版圖。

2008年創業的Biontech原本專精癌症治療。創辦人兼執行長吳沙忻（Uğur Şahin）表示，獲利將投入疫苗和腫瘤治療的研發，透過併購、專利買賣和數位化，計劃生產多種疫苗和癌症免疫療法產品，目標是成為全球性的免疫療法企業。

Biontech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠共同研發、採用信使核糖核酸（mRNA）新技術的COVID-19疫苗，去年底在歐美上市，半年來出貨到全球100多國，總數逾10億劑，預計年底前可出貨22億劑。