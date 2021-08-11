歷經整整3個月，台北市終於達成「清零」目標；全國僅剩3例本土個案。醫師沈政男透露，台北市長柯文哲7月下旬曾懷疑「台北市能否清零」，當時他給了柯P肯定的答案。沈政男強調，清零絕對有可能，疫情漸趨樂觀，大家千萬不要放棄。

國內在8月10日這天，本土確診數來到3，寫下疫情爆發以來新低，且全部集中新北，也就是說其他縣市均清零，當然也包括曾經同為重災區的台北市。防疫指揮官陳時中樂觀表示，新北就算有病例，相關接觸者都能即時掌握，整體疫情算控制得不錯。

「在這過程裡，有多少人認為台北市不可能清零，但還是有人一直鼓勵大家，清零絕對可能」，沈政男臉書PO文，指北市達成清零，距離萬華疫情爆發正好整整3個月。

他透露，今年7月19日，與柯文哲視訊聊天時，柯對台北能否清零起了懷疑，沈政男說，他鼓勵柯P千萬不要放棄，市府團隊做得很好，要繼續加油。

沈對自己的判斷相當有信心，他呼籲給這段期間做得好的團隊掌聲鼓勵，直言「大家繼續加油，台灣就要清零了！」