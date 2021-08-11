美國聯邦參議院今天通過規模1.2兆美元的跨黨派基礎建設法案，總統拜登讚賞19名支持法案的共和黨人勇氣可嘉，並表示參院通過這項法案為解決其他棘手問題帶來了希望。

民主黨籍的拜登對記者說：「在這項法案上，我們已經證明我們依然可以團結起來，為美國人民做大事，重要的事。」

民主黨掌控的參院今天以69票對30票，通過這項規模龐大的基礎建設法案，但還須在眾議院闖關成功。

民主黨在眾院僅握有微弱優勢，對於是否優先確保基建法案快速過關，或待僅獲民主黨支持的3.5兆美元社會安全網計畫通過，各方意見分歧。

拜登說，為了讓民主制度順利運作，妥協是必要的作法。他也表示：「今天，我們證明了民主依然行得通，我們還有很多工作要做。」

拜登說，這群民主黨和共和黨參議員為取得共識所付出的努力，「超越了媒體頭條，超越了黨派聲音，超越了瞬間暴怒、假消息和衝突娛樂的文化」。

當被問到相關協議是否為投票權、警務改革或男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）權利等其他引發分歧的議題上了一課時，拜登說，「從中汲取到的經驗是彼此願意傾訴和聆聽」。

他說，讓人們接觸不同觀點並傾聽他人的擔憂至關重要。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）說，拜登的作法獲得了回報。

她告訴記者，打從一開始，拜登就樂於接受各種想法和辯論，還說他「決心把各方團結起來，為我國人民帶來真正的成果」。