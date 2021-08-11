澳大利亞兩位前總理陸克文和滕博爾，日前在一場研討會上呼籲，澳政府不要出於國內政治目的強化針對中國的言論，不要在對華關係上操弄政治，除會影響澳中關係，也可能影響澳洲內部多元文化社會凝聚力。

大陸環球網引述英國《衛報》10日報導稱，兩人是在當地時間10日晚間一場由拉籌伯大學舉辦的研討會上發表的上述言論。期間，兩人反思了澳中日益惡化的關係，以及這可能對120萬華裔澳大利亞人的影響。

關於在澳華裔的處境，《衛報》稱，今年3月，澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所對澳大利亞華裔社區進行的一項調查發現，近五分之一的受訪者在過去一年裡因其華裔身份而受到過人身威脅或攻擊。

報導提到，研討會上，陸克文提到了美國一些令人關切的問題，即一些關於中國的言辭已經使「亞裔美國人在街頭變得危險」。陸克文稱，他擔任首席執行官的美國亞洲協會的部分使命是「遏制美國針對亞裔美國人日益增長的種族主義浪潮」。

陸克文說，在他看來，澳總理莫里森和防長達頓在應對中國的複雜挑戰時，傾向於使用「過激言辭」；當你開始用這些東西來操弄國內政治，開始在澳大利亞國內的政治辯論中，把增加對中國的恐懼作為支持保守政治主張的工具時……這就是你在把一個強度已經是十分之五的問題變成十分之八的問題。

滕博爾也提到了政治言論的影響。他擔心，一些政治言論如果被澳洲當地右翼媒體所利用，實際上會破壞澳洲多元文化社會的成功，這是非常寶貴的。