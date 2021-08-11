中央流行疫情指揮中心上月27日宣布降至二級警戒，經桃捷公司評估，桃園機場捷運平均日運量較三級期間成長約41％，考量運輸需求增加，桃捷公司11日指出，16日起直達車平日離峰時段、假日全時段恢復行駛，以增加旅運服務。

日前桃園機場捷運因應人潮變化平時離峰時段、假日全天停駛，近日隨著降級解封，不少企業陸續結束居家上班，民眾通勤需求也隨之增加，桃園捷運公司指出，桃園機場捷運平均日運量較三級期間成長約41％，考量運輸需求的增加，16日起將恢復直達車平日離峰時段、假日全時段的行駛。

桃捷公司指出，直達車平日離峰時段上午9點至下午5點、下午5點至7點以及假日全天將以班距30分鐘的方式恢復行駛，其餘直達車尖峰時間以及普通車平日、假日則以班距15分鐘的方式適度增加旅運服務，桃捷公司強調，後續仍將視疫情及旅客需求，以滾動式調整營運模式。

桃捷公司表示，如旅客搭乘機場捷運前往前沿線景點如A2三重站新北大都會公園、A10山鼻站山腳鹿場、A11坑口站機捷田園景觀大道、A17領航站橫山書法藝術公園以及A19體育園區站青塘園生態公園等地郊遊踏青、上班通勤，呼籲民眾務必落實實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

因應假日情人佳節將至，桃捷公司指出，全線車站日前已建構紅外線量測體溫機制、於詢問處設置酒精供民眾消毒，並針對車站旅客常接觸設備、全列車車隊完成醫療級長效型消毒作業，且全線列車出車前皆需完成清潔消毒措施，強調將提供旅客安心乘車環境。