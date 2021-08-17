印尼曾表示，希望最晚到2030年，可望減少約4成溫室氣體排放汙染。17日當地政府又說，若想要在2060年全面落實碳中和綠化環境，還需要挹注大概3650億美元國際資金。

這個東南亞最大經濟體日前曾說，如果能籌到4790億美元，到2030年時，排放廢氣量可望減少41%。其中，印尼政府可拿出約950億美元。同時，印尼政府正考慮引進碳稅並成立碳交易市場。另外，塑膠稅也有可能會同步徵收，這將帶來1.6兆印尼盾，約1.11億美元稅收。

國際投資人樂觀其成地認為，若綠化一切順利，印尼的產業環境又將再升級。而再生能源市場，也是目前最熱的幾個投資項目之一。7月時，印尼曾向聯合國，遞交最新國家級氣候戰略目標。據悉，該國計畫最晚到2060年時，將實現碳中和淨零排放。

為不落人後，印尼國有電力公司PLN也投入建立大型綠色能源發電廠，以備到2060年時，印尼估計可望大增5倍左右的電力需求。