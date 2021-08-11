沙鹿區斗潭路南勢溪橋於11日完工通車，台中市長盧秀燕出席典禮。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區斗潭路橫越南勢溪的溪中便道，是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，由於地勢低窪僅比河床高0.5公尺，去年淹水險些釀出人命，市府新建斗潭路南勢溪橋於11日完工通車，市長盧秀燕指出，近日連續豪大雨，新建橋梁順利通過「國家級警報狂風暴雨」檢驗。

今日通車視察典禮上，何先生代表21位地主到場致意，盧市長特別獻上花束，感謝地主們的無償奉獻，提供土地讓市府在此建造橋梁，造福當地鄉親，也感謝地方議員支持通過預算。

盧秀燕表示，很高興斗潭路南勢溪橋重建完工通車，原本的過水便道路面過低，只比河面高0.5公尺，每逢豪大雨或颱風，河水必淹過路面，無法通行，勉強通行就會發生危險，像是去年一位林姓高中生在下雨天為趕著上課，過河時連車帶人被湍急河水沖走，所幸最後脫困。多年來地方殷殷期盼改善，因此她上任後立即編列1千多萬元預算，在原本的過水便道上方蓋一條橋，提升居民通行安全，改善原過水便道安全問題。

建設局長陳大田表示，斗潭路南勢溪橋位於沙鹿區斗抵里與龍井區山腳里交界處，是兩里往來的重要捷徑，因路面僅比河床高約0.5公尺，每逢豪大雨水位淹過路面民眾須費時繞路，更發生高中生連人帶車不小心落水的意外，盧市長聽聞後非常擔憂並積極推動新建計畫，殷盼解決當地居民的隱憂。

陳大田進一步指出，建設局在深入瞭解地方需求後，除積極籌措經費辦理新建橋梁工程，並順利取得地主們的土地使用同意書，感謝地主們善心無償提供土地，奉獻地方公益；此外，建設局聽取地方建議，保留橋下既有過水路面，但為加強居民安全，建設局為路面加設安全阻絕、警示與監視器系統設施，讓便道更安全，行人回家路上更放心。

建設局說明，「沙鹿區斗潭路南勢溪橋梁工程」長約80公尺（含引道）、寬6.5公尺，工程金額為1290萬元，於去年5月25日開工、今年5月底竣工。

包括盧秀燕、建設局長陳大田、市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如均出席通車視察典禮，另市議會議長張清照、市議員王立任、林孟令、陳世凱也派代表到場致意。