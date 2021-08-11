美韓今年的夏季聯合軍演10日拉開序幕。疫情加劇、朝韓關係顯露緩和跡象以及韓國國內出現反對聲音等諸多因素疊加之下，不少人都認為這場軍演本應推遲甚至取消，但結果卻是它如期上演了。大陸朝鮮半島問題學者分析，這表明美韓軍演的決定因素在美國，同時也暴露出這場軍演的本質屬性是美國對朝工具箱中一種不可或缺的壓力工具。

中國國際問題研究院研究員楊希雨今天(11日)在《環球時報》撰文稱，美方不止一次表態，說對朝政策所有選項都擺在桌面上，其中當然也包括壓力工具。從這個意義上講，美韓在朝鮮半島的軍演從來不是一般意義上的軍演，而是特定地緣政治環境下有著特殊政治屬性的軍演。

文章稱，這就決定了不管美國哪個政黨上台，不管半島局勢如何，也不管首爾是否猶豫甚至反對，華盛頓一定會堅持把軍演搞下去。美方的出發點不是照顧韓國安全關切，而是不能丟掉這個對朝施壓工具。

那麼，眼下這場美韓軍演會產生哪些影響呢？首先肯定涉及半島雙方。從朝鮮民族（或稱韓民族）的民族大義上講，華盛頓執意推動美韓軍演走向機制化和制度化，實際是在進一步惡化朝鮮半島民族分裂的悲劇。

韓國保守派聲稱美韓軍演有助加強韓國安全，但回顧過去20多年，美韓在軍演上投入越來越大，韓國軍備建設投入也越來越多，但韓國更安全了麼？答案肯定不是，這從首爾以及韓國民眾的反應就能看出來。同一時期，朝鮮核武器項目從無到有從小到大，朝鮮更安全了麼？恐怕是更不安全了。

這就是朝鮮半島南北兩邊面臨的悲催的「安全困境」，即越是在軍事上競相投入，結果卻是越不安全。那種美韓軍演不斷搞下去會讓韓國更安全的鼓吹，明顯是自欺欺人和誤導輿論。在當前半島特殊的地緣政治環境下，無論理論上還是實踐上，美韓軍演都被證明是一個錯誤動作。

美韓聯合軍演一輪輪搞下去，直接影響就是進一步加劇半島雙方互疑。半島問題的解決面臨諸多難題，包括無核化以及和平協定等，但首要癥結在於韓朝、美朝之間存在嚴重戰略猜疑。

美韓執意舉行聯合軍演顯然是在加重而非消解這個癥結。其結果就是半島雙方安全利益受損，而美國卻不斷從中撈取地緣政治收益。這是包括半島雙方在內東亞國家都應注意和深思的問題。

在此過程中，韓國的處境尤其值得關注。無論從如期舉行軍演的決定出爐還是美韓近期其他互動來看，韓國在美韓同盟中的地位正處在一個微妙的十字路口。

一方面是韓國在竭力維持同盟初衷，即用於防範來自半島北方的「威脅」，讓美韓同盟只覆蓋半島事務。另一方面，拜登政府卻急於擴大美韓同盟的作用和範圍，想把它拉到「印太戰略」層面，加強韓國在其中的作用。某種程度上，這是韓國政府和國民在美韓同盟問題上面臨的一個棘手、甚至稱得上是「歷史性選擇」的問題。

要想不被美國綁上「印太」戰車，韓國政壇進步派面臨諸多障礙，不僅有國內保守派的親美鼓譟，更有美韓同盟的結構性因素。

一是韓國在同盟中明顯處於弱勢地位。在現代國際關係中，只要是同盟就一定有盟主和追隨者之分，沒有絕對主權平等。在美韓及美國其他同盟體系中，華盛頓都是盟主，沒人能跟它平起平坐。這種結構就決定了，即便韓國希望對美同盟只覆蓋半島事務，但只要美國另打主意，韓國很難「如願」。

二是如前所述，韓國面臨安全悖論。它越感覺不安全，對美安全依賴就越深。這個悖論也是韓國保守派之所以能打這張牌的根源所在。越是這樣，韓國所謂的「自主性國防戰略」就越像一場夢。

毫無疑問，美韓聯合軍演尤其美國試圖將韓國綁上「印太」戰車，必然會對東北亞地緣政治結構產生不利影響。但需要指出的是，從中國對外政策角度來看，美韓軍演和美日軍演有著本質區別。

楊希雨分析，美日軍演往往超越日本主權或專守防衛範疇，而美韓軍演總體處在韓國主權範圍之內。美日軍演通常明顯針對第三方，而美韓軍演至少在法律層面是面向半島局勢，算不上針對第三方。就此而言，美韓同盟和美日同盟有著巨大區別。

因此，雖然也警惕美韓力量和軍演對地區局勢帶來負面影響，但中國明確反對這種軍演，最主要的還是因為它已成為解決半島問題的一大障礙。

這種機制化、制度化的軍演並非出於半島和平穩定考慮，甚至不是為了韓國更加安全。南北雙方深陷的「安全悖論」只能通過增強互信予以解決，一味加強美韓聯合軍演只能使南北雙方在安全困境中越陷越深。

楊希雨直言，美國執意推動軍演背後，還藏著將美韓同盟擴大或者說納入它所謂「地區安全支柱」的圖謀。那樣的話，美韓包括聯合軍演在內的互動就真有了東亞甚至整個印太層面的危害性。這些都是外界分析美韓軍演時必須揭露的問題，也是中國為何堅決反對美韓這種軍演。