美國在台協會前理事主席卜睿哲的新書《艱難的抉擇——台灣對安全與美好生活的追求》，開宗明義導言裡，有這麼一段話「1950年代，台灣的領導人制定了一項大戰略。......為了確保安全，他們尋求並接受了美國的保護」。

1954年中華民國和美國簽署的《中美共同防禦條約》，的確是台灣透過駐美大使顧維鈞「主動」尋求美國意願、經美國衡量當時局勢後簽署的。那麼，1979年華府與北京建交，《中美共同防禦條約》廢止，美國的保護是否也隨之終止？或者，美國國會通過的《台灣關係法》以及817公報確認的軍售台灣「規範」，延續了美國對台的「保護」？這樣的保護是出於台灣的主動尋求，還是美國基於本身利益、半推半就促成的？

台美斷交前後，時空環境不一樣，因此，美國保護的具體方式也不一樣？軍售台灣防衛性武器就算是保護？航母巡弋台海就盡了保護國的義務？所謂美國的保護，保護的「標的物」，究竟是被保護國的利益，還是美國的利益？是被保護國親美政權、政黨和政客的利益，被保護國人民的利益，或者是美國軍火商的利益？

2001年美軍發動反恐戰，入侵阿富汗時，試圖保護誰？20年來，耗資逾兆，美軍和當地軍民死傷以數十萬計，到如今，又保護了誰？阿富汗人民、政府軍、攜款出亡的傀儡政府政客，還是當初美國恨之入骨的神學士組織？

817聯合公報屆滿39周年的今天，或許我們該問，台灣還要繼續待在美國的保護傘下嗎？

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