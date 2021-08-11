大學指考成績即將放榜，國立金門大學再向優秀學子招手，凡將該校填為前3志願，且為錄取學系排名前50％者，入學即可獲得最高獎勵金新台幣28萬元。
金大校長陳建民說，這項優渥的入學獎勵制度，從名額和金額而言，皆為全國的國立大學第1，歡迎青年學子到金大實現人生理想。
金大表示，該校現有4個學院、17個學系、14個研究所，教師都具有博士學位，提供學生多元課程、新穎設備、社團活動、交換學習、業界實習和職涯輔導等規劃，並有豐富獎助學金可申請。
金大教務長吳俊毅說明，這項入學獎學金沒有名額限制，只要達到標準皆可領取，學生入學後將分4學期發放。此外，金門縣政府也提供每年1萬元的就學津貼及4000元的交通圖書券，供金大學生申請；金門大學學生若設籍在金大，也可以享有和縣民一樣的各項福利。
吳俊毅進一步說明，金門大學提供新生入學獎勵金，包含繁星推薦、個人申請、四技二專入學及大學入學考試分發，錄取新生符合資格者皆可申請；同時也針對經濟不利學生提供各項入學獎助學金，讓學生可以安心就學、實現理想。
相關資訊可至金門大學新生專區、各學系搜尋或撥打金門大學招生專線：082-312346。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。