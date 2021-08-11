金大提供學生多元課程，教學設備新穎充實。（金大提供）

金大歡迎青年學子入學，實現人生美好理想。（金大提供）

金大提供學生多元課程，教學設備新穎充實。（金大提供）

邁向卓越，走向國際化是金大的教學目標之一。（金大提供）

金大現有4個學院、17個學系、14個研究所，教師都具有博士學位，提供學生多元課程、新穎設備、社團活動、交換學習、業界實習和職涯輔導等規劃。（金大提供）

豐富多元的社團活動，讓大學生活留下多采多姿的回憶。（金大提供）

大學指考成績即將放榜，國立金門大學再向優秀學子招手，凡將該校填為前3志願，且為錄取學系排名前50％者，入學即可獲得最高獎勵金新台幣28萬元。

金大校長陳建民說，這項優渥的入學獎勵制度，從名額和金額而言，皆為全國的國立大學第1，歡迎青年學子到金大實現人生理想。

金大表示，該校現有4個學院、17個學系、14個研究所，教師都具有博士學位，提供學生多元課程、新穎設備、社團活動、交換學習、業界實習和職涯輔導等規劃，並有豐富獎助學金可申請。

金大教務長吳俊毅說明，這項入學獎學金沒有名額限制，只要達到標準皆可領取，學生入學後將分4學期發放。此外，金門縣政府也提供每年1萬元的就學津貼及4000元的交通圖書券，供金大學生申請；金門大學學生若設籍在金大，也可以享有和縣民一樣的各項福利。

吳俊毅進一步說明，金門大學提供新生入學獎勵金，包含繁星推薦、個人申請、四技二專入學及大學入學考試分發，錄取新生符合資格者皆可申請；同時也針對經濟不利學生提供各項入學獎助學金，讓學生可以安心就學、實現理想。

相關資訊可至金門大學新生專區、各學系搜尋或撥打金門大學招生專線：082-312346。