愛普(6531)宣布，加入OpenCAPI聯盟，成為這個基於開放式協同加速處理器介面(Coherent Accelerator Processor Interface)之開發社群的一員，為搶攻物聯網商機再添力道。

愛普副總劉景宏表示，記憶體頻寬是先進硬體加速器升級中一個關鍵性的挑戰。VHM與OpenCAPI記憶體介面匯流排標準的結合，可在高效能運算的應用場景中呈現出更優異的系統效能，本次加入OpenCAPI聯盟，並與業界其他領導者一起加速近記憶體計算(near-memory computing)的發展，開發出更多創新的解決方案。

愛普加入OpenCAPI聯盟各成員的行列，將致力於和聯盟成員合作推動在高效能運算應用上的創新。參與OpenCAPI聯盟之成員們，將以OpenCAPI的「高效能協同匯流排標準」為基礎來進行開發，而此標準設計的初衷正是為了幫助產業界滿足快速成長的市場需求，尤其是在先進數據中心伺服器、記憶體、加速器、網通及存儲技術等方面。

愛普的Very High-bandwidth Memory(VHM)技術以在先進3D IC中實現前所未有的低功耗高記憶體頻寬為首要目標。客製化的VHMCube產品將著重在以滿足人工智慧(AI)及網通等應用之系統單晶片，對於高頻寬及高容量近記憶體的需求。

愛普早已在邊緣運算IoT領域布局，IoT事業部營運成長明顯可見，貢獻整體營收9成以上，第三季動能還是很強勁。愛普預期下半年需求力道不減，應能維持現有出貨水準。