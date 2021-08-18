IC測試載板廠雍智科技(6683)股價7月中觸及405元波段高點後一路拉回，今（18）日開低下探294.5元，1個月修正達近27.3％。由於2021年第二季獲利仍創次高、下半年旺季營運逐季創高可期，隨後在買盤敲進下放量強攻漲停價328元，早盤維持逾9％強勁漲勢。

雍智第二季營收創3.78億元新高，季增7.96％、年增達28.28％，毛利率雖降至54.2％的近2年低點，但營益率38.23％仍創次高。惟因匯損加劇導致業外轉虧，使稅後淨利1.04億元，季減4.56％、仍年增達32.95％，每股盈餘3.88元，雙創歷史次高。

合計雍智上半年營收7.28億元、年增達34.53％，創同期新高。毛利率雖略降至56.42％、營益率逆揚至38.78％，分創同期第三高及新高。雖然匯損加劇導致業外虧損倍增，稅後淨利2.15億元、仍年增達46.15％，每股盈餘7.94元，雙創同期新高。

雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使上半年營運淡季逆強，營收連5季創高。

雍智第二季營業利益「雙升」創1.44億元新高，但新台幣強升壓抑毛利率，並導致業外匯損跳增至近1287萬元，使稅後淨利未跟進創高，表現略低於法人預期。不過，雍智看好半導體晶圓測試載板需求將維持成長，對下半年營運維持審慎樂觀。

雍智7月自結營收1.2億元，雖較6月1.37億元次高減少12.46％、仍較去年同期1億元成長達19.71％，續創同期新高。累計前7月合併營收8.49億元，較去年同期6.42億元成長達32.21％，亦創同期新高。

雍智表示，公司持續投入晶圓測試的晶圓探針卡領域，已獲不少客戶驗證採用，預期今年半導體晶圓測試載板需求仍將維持成長。法人認為，雍智下半年旺季營運可期、可望逐季創高，帶動全年營收及獲利同創新高。