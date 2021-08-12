林墾購買樂高製作建築模型，所完成的西藏布達拉宮、中正紀念堂兩廳院、莫斯科紅場的聖巴西爾教堂等建築的樂高模型，即將作為課堂教具。(林墾提供／李侑珊台北傳真)

近年歷史課綱遭大改，不只中國史在108課綱被編入東亞史，中國近代史篇章也被大幅刪減，青年文史工作者認為，中國近代史輻射當今兩岸關係，一定得學習與研究，因此他首度在社區大學開課，便將張學良作為主要講題之一，甚至也教授中國建築史，盼透過年輕人的視角，帶領學員重新看待中國歷史與民國人物。

年約30歲的林墾對歷史非常感興趣，開辦主打建築文史旅遊的Youtube頻道「肯定要旅行」，深獲好評。

年約30歲的林墾對歷史非常感興趣，他整理過去在大陸工作期間赴各省市的遊歷紀錄，以及在世界各國的旅行經驗，製作成影片，並放上網路，開辦主打建築文史旅遊的Youtube頻道「肯定要旅行」，深獲好評，今年首度獲邀到台北市中正、信義、大安三所社區大學開課，其中中正社大近日已展開報名。

林墾表示，他對中國近代史、軍方戰史還有兩岸關係非常有興趣，而張學良作為近代中國最關鍵的歷史人物，兩岸對其評價兩極，爭議性很高，又活得夠久，時間與空間跨度很大，除了是西安事變要角，後半生又被監禁在台灣，位於新竹五峰鄉的張學良文化園區還有台北諸多幽禁處，都成為時下熱門的打卡景點，因此決定特別開課講解。

在課程安排上，林墾也提倡在地關懷，安排多堂課程，帶領學員認識台北，包含介紹國民政府戰後遷台建造的系列建築，像是圓山飯店、國父紀念館、故宮、歷史博物館等場館，也特別講授故宮館藏，其中以明宋兩代文物占比較多，另還會講解台中清真寺、北港朝天宮、鹽水天主堂等本土重要宗教建築。

林墾提到，由於開課的是在社區大學，學員年齡層偏高，因此他嘗試以年輕人的角度來講解歷史，期盼能與年長學員建立良好的溝通互動效果。

林墾也說，課程當然也包含世界史，主要以他曾造訪過的國家作為教案，像是埃及、印度、伊朗與俄羅斯。而之所以會到這些國家遊歷，在於此地並非台灣人出國旅遊首選地，也是早期冷戰時期「很難到的地方」，相信長輩的認識恐怕不多，再加上他本身很著迷歐亞大陸文史，決定整理旅遊經驗，做為網路節目與上課內容。

林墾特別指出，由於課程有諸多建築史，因此他自掏腰包，購買樂高製作建築模型，盼帶給學員濃濃的視覺饗宴。已完成的西藏布達拉宮、中正紀念堂兩廳院、莫斯科紅場的聖巴西爾教堂等建築的樂高模型，即將在上課時作為教具使用。