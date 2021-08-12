彰源公司、斗六南聖宮各捐贈2萬元給創世斗六院購買舒體康高蛋白奶粉，該院12日象徵性擺一個供桌，滿都是奶粉。（周麗蘭攝）

彰源公司、斗六南聖宮各捐贈2萬元給創世斗六院購買舒體康高蛋白奶粉。（周麗蘭攝）

愛心機構成為疫情另類重災區，創世斗六院呼籲民眾中元普渡供品可改「植物人專用奶粉」取代柴米油鹽，拜完後捐贈給該院。

彰源公司、斗六南聖宮各捐贈2萬元給創世斗六院購買舒體康高蛋白奶粉，該院12日象徵性擺一個供桌，滿桌都是奶粉，院長張曉蓉致贈功德狀給2單位帶回去燒。

創世斗六院安養42名植物人滿床，最需的物資是奶粉、尿布，每月支出約100萬元，資金來源大多靠捐款、發票。

張曉蓉表示，百業蕭條迄今，商店關門、民眾不消費，發票箱從每月3、4萬張銳減只剩6000張，還有固定捐款的愛心人士來電說要暫停緩捐，日後有能力再捐。

她說，原以為只要堅定防疫就好，收發票箱的時候才嚇一跳，沒想到創世也成了重災區。

她表示，植物人一天要管灌6次，一包專用奶粉要650元，少了捐款與發票，財務壓力非常大，中元普渡到來，建議愛心民眾與企業可改變普渡方式，把平常用的柴米油鹽改成植物人所需要的奶粉，拜完後捐給他們。

另一種方式是捐款給創世斗六院買奶粉，該院開具功德狀讓民眾帶回家，1種供品2種心意，可洽（05）5377855。

創世斗六院除服務在院的42名植物人，也巡迴75個家庭到宅服務，包括傷口護理、原床泡澡、疾病諮詢，都是免費。

張曉蓉表示，植物人長期臥床之故，很多在家安養的植物人褥瘡比碗還大，令人十分不忍，民眾若有服務需求都可以打電話。