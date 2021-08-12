群聯(8299)高速傳輸跨新頁，今(12)日宣布，推出全新高速傳輸介面IC產品線PCIe 5.0 Redriver PS7101，將為全球的客戶提供更完整的高速傳輸解決方案，群聯已經成功轉型，業務內容已經以非消費性電子為主，未來隨著高速傳輸的市場需求、規模持續放大，將享有長期獲利貢獻。

群聯董事長潘健成表示，群聯致力於高速傳輸介面技術的研發，是台灣少數具有PCIe 5.0 PHY實體層IP開發能力和團隊的IC設計公司。從USB、SATA和UFS介面的PHY實體層IP技術開發，到使用自主研發的PCIe 4.0 PHY所設計的全球首款PCIe 4.0 SSD控制晶片，群聯高速傳輸介面工程團隊不僅累積了多年的開發經驗，也和CPU主晶片大廠以及周邊的應用開發廠商建立起密切的技術合作關係。而為了解決高速傳輸介面的相容性和信號分析以及模擬問題，群聯更是建立先進的高速信號分析實驗室，以利站穩高速介面IC的市場，開發最新一代的PCIe 5.0 Redriver/Retimer IC。

群聯PS7101是一顆高增益高線性度的PCIe 5.0 Redriver IC，解決PC和Server平台的Motherboard或是Riser Card因為傳輸路徑所造成的信號衰減。根據多年對PCIe平台的開發經驗，群聯以可靠且穩定的電路設計為基礎，有效降低和各家CPU主晶片廠商與終端設備連接時可能發生的相容性問題。

群聯PS7101提供多頻段的獨立補償，可以輕易的適應不同Cable或PCB板材，讓PC與Server平台的開發工程師能分開調整，達到對損耗的最佳補償；加上群聯電子提供獨家專利開發的Auto Tuning Tool，能自動在客戶的開發環境中帶入不同的Redriver增益參數，透過收集增益後信號的結果，並配合群聯獨家研發的AI技術找出對應開發環境的最佳參數，不僅讓主機板開發者能輕易的使用此工具，更能協助開發者快速的調整找到適合自家主機板環境的最佳Redriver增益參數。

對客戶而言，群聯不單單是PCIe 5.0 Redriver IC的供應商，更是能協助PCIe 5.0信號系統分析、模擬和解決相容性問題的合作夥伴。群聯對高速傳輸介面IC的市場規劃不僅有已開發完成的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，也同時積極開發PCIe 5.0 Retimer IC，以滿足不同的高速傳輸平台環境。