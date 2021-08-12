台南市成大校友會為幫助家扶孩子提升升學競爭力舉辦贈書會，校友會長張簡永祥說，在家扶服務的家庭中，很多孩子具有升學傾向需求，希望透過升學，考上好學校來翻轉生命，但因參考書很貴，往往沒有預算或買不下手，因此特別舉辦贈書活動。
張簡永祥說，近年升高中大學命題趨勢走向情境化，全面素養題型，學生更是需要模擬及仿真的參考書來練習，這類書訂價都不便宜，他以自身3個正在就讀大學的孩子為例說，他3個小孩在升高中升大學階段，參考書就不知買了多少，實在不可計數了。
張簡永祥說，從歷次贈書會聽到孩子分享，講最多是因經濟原因，原本想買8本，最後只買4本，因此，成大校友會2年前發起照亮家扶兒「擁抱知識 擁抱希望」的贈書專案，由孩子自己開書單，再由校友會採購，孩子不必煩惱書太貴買不下去。
最後張簡永祥除了感謝理監事會及榮譽校友們的捐款支持，也鼓勵學生將書本好好唸到腦子裡，變成知識，透過升學，翻轉希望。
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