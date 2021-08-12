PLATTS報導，近期油價因新冠變種病毒衝擊，跌破70美元，惟遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價不受油價干擾，在剛需增溫、限電供給趨緊催化，延續高檔走堅態勢；相對原料乙烯下滑20美元，每噸965美元，廠商利差持穩放大。

其中，PVC更因大陸限電增添電石法成本，及印度等需求回穩，現貨報價漲勢放大，彈升50美元，每噸站上1300美元整數關卡。台塑(1301)、華夏(1305)、聯成(1313)及台聚(1304)、亞聚(1308)營運喜上眉梢。

大陸煤價大漲，加上內蒙限電，PVC成本支撐強，印度疫情獲得控制，下游需求回溫：東南亞疫情嚴重，下游開工率下降，且後續有缺工疑慮。

此外，美國市場需求佳且國內庫存低，加上PVC 同業Shintech及Westlake因雷擊與VCM生產異常，出口亞洲數量減少，支撐PVC價格看漲。

第三季HDPE有三家同業歲修，合計年產107萬噸；LLDPE亦有三家同業歲修，合計年產115.5萬噸，市場供給減少。時序邁入大陸HDPE包裝材及LLDPE農膜傳統旺季，另受夏季及豪雨洪災影響，薄膜料及瓶蓋料需求增加，加上金九銀十消費旺季將屆，有助PE價格反彈回升。

EVA受制越南及印尼疫情升溫，品牌鞋廠開工率下降，發泡料需求減少，惟光伏料需求增加，且大陸40萬噸EVA新產能延至明年投產，支撐EVA價格回升。

高價的煤炭限制煤化工丙烯產能，增添PP成本支撐力道，而東南亞疫情催化轉單效應，有助市場行情及需求。PS、ABS因即將到的九銀十旺季會慢慢改善市況，價格維持區間盤整，持穩走堅，並未大幅下修。