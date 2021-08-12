衛福部長陳時中今說，沒有所謂的「3＋11」破口，因為「3＋11」的政策並沒有影響到社區。中廣董事長趙少康痛斥，陳時中就是「3＋11」破口的罪魁禍首，確診死去的800人和打疫苗去世的600人地下有知，能夠同意陳時中這種胡亂推託的說法？蔡英文總統能同意陳時中這種不負責任的遁詞？

趙少康說，大家都知道，先是桃園機場機組人員「3＋11」的錯誤鬆綁，加上諾富特機場旅館的防疫破口，接著就爆發新北獅子王及台北阿公店群聚感染事件，再繼續擴散到醫院、市場、長照等機構。根據基因定序檢測結果，病毒都跟桃園機場破口帶病者的病毒一樣。如果「3＋11」不是破口，什麼是破口？

趙少康質疑，台灣就這麼一個小小的海島，邊境守好就守好了，邊境守不好就完蛋了，這麼簡單的道理，陳時中難道不懂？

他指出，因為「3＋11」破口，導致全台灣實施三級警戒，讓多少人失業？多少餐廳倒閉？多少公司分流上班？多少人行動受限？多少學生不能上課？多少服務業虧損累累？多少表演藝術者沒有舞台？800個確診者死了、600個打疫苗者死了，甚至還要花費納稅人1千多億來「振興」被疫情拖累的「經濟」。

趙少康直言，「3＋11」破口本來根本可以避免，因為陳時中的剛愎輕忽自大，全民付出了如此慘痛的代價，而且到現在還沒停止。陳時中不但不謙虛檢討，還一口咬定跟「3＋11」無關、跟他無關。天下有這麼沒天理的事？世上有這麼厚臉皮的人？