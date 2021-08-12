在香港愛情電影《感動她77次》中，港星周柏豪和泰國男神馬力歐為了爭戀阿Sa，不但都拿出暖男絕招獻殷情，馬力歐還到周柏豪工作的健身房觀察敵情，兩人更在擂台上打了一場踢拳（Kickboxing）比賽，導演邱禮濤更要求要打到拳拳到肉，讓周柏豪笑說：「我和馬力歐一開始真的頗為陌生，但第一場戲導演就安排要有肌膚之親，大打一場，讓我很緊張。幸好，馬力歐很親和，我們有共同的興趣，聊聊車子、談談玩具，很快熟悉起來，配合起來也比較有默契。」

對於第一天開工就要拍打戲，馬力歐也有點驚訝：「第一天就要拍打戲，真的很有挑戰，但也很好玩，我知道對方是踢拳高手，還跑去一較高下，動機真的不是想比身手那麼簡單。」他也讚賞周柏豪非常帥氣，「他的身形很精實，非常厲害。」也透露在導演要求下，彼此是出真拳對打，「動作戲不是那麼容易，但我們配合的不錯，拍得很開心。周柏豪非常友善，就像個大哥般照顧身邊的人，我們有很多共同興趣，聊天聊不完啊！」

馬力歐和《感動她77次》的劇組合作愉快，更大讚阿Sa有如一碗滋味豐富的泰式湯品「冬蔭功」，「她是包含很多不同味道的女演員，融合之後非常精彩。至於周柏豪就像泰式打拋肉，是所有人都很喜愛的美食，平易近人，我也超喜歡的。」阿Sa則是笑說馬力歐精力無窮，「我們拍戲已經很趕、忙碌了，我還聽到他一有空就去買公仔，還去了黃大仙廟參觀，又愛玩滑板也愛去旅行，生活非常豐富呢！」《感動她77次》將於8月13日上映