台南市善化區嘉南里上午8點多傳出三合院火警，一名20多歲吳姓男子開瓦斯引火引起火警，消防人員到場後迅速將火勢撲滅，將臉部遭灼傷的吳男送柳營奇美醫院救治，火災原因正由警方調查中。

據了解，吳男與父母同住在租來的三合院已多年，近來情緒不穩，今早在家開瓦斯引火，父母趕緊報案。

台南市消防局派出善化分隊等12車29人前往搶救，因為三合院位於狹窄巷弄，消防車無法進入，消防員花了10多分鐘拉水線進入滅火，8點半撲滅火勢，三合院廚房、房間遭毀損，燃燒面積約有2平方公尺，幸好吳男的父母未受傷。