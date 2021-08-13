大陸外交部13日舉行新冠病毒科學溯源專題吹風會，邀請各國駐華使節參加。外交部副部長馬朝旭主持會議表示，中國對於新冠病毒全球溯源問題立場一貫、明確。病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家研究；中國─世衛組織聯合研究報告得出國際社會和科學界公認的結論和建議，全球溯源工作不應另起爐灶；中方支持的是科學溯源；對於當事國的溯源計畫更應該同當事國協商確定。

馬朝旭指出，中國對於全球溯源問題的立場是一貫的、明確的。概括起來有4點：

第一、病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家研究，找到病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑，從而更好的防範未來風險，保護全人類生命健康，任何國家都無權為一己政治私利而漠視生命，將科學問題政治化，對別國進行抹黑攻擊。

第二，中國─世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到包括世衛組織秘書處在內的各方的尊重和實施。今後的全球溯源工作，應該也只能在這個報告的基礎上進一步開展，而不是另起爐灶。

第三，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，中國正在並且將繼續落實中國-世衛組織聯合研究報告的相關工作。我想明確指出，我們反對的是政治溯源，反對的是違背世衛大會決議的溯源，反對的是拋棄中國-世衛組織聯合研究報告的溯源，我們支持的是科學溯源。

第四，世衛組織是由成員國主導的，溯源工作事關重大，全球溯源工作應該也必須有成員國來主導。祕書處應該就全球溯源工作計畫，包括後續機制，同成員國充分協商，充分尊重成員國的意見，對於當事國的溯源計畫更應該同當事國協商確定，在此基礎上才能有效開展合作，這也是世衛大會決議規定的。