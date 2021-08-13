余玉琳引用程序委員會相關法令解釋，強調退回礦石稅草案，依法有據。（王志偉攝）

花蓮縣議會臨時會退回縣府提出「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，因1年稅收恐少了10億元，引發外界關注。議會同意加開臨時會審理，不過縣府批議長張峻非法決定退案，沒必要重新提案。上午議會法制室主任余玉琳引程序委員會設置辦法反駁，因徵收礦石稅業者與縣府司法案訴訟，程序會以「具違法重大爭議」，依法不必經過表決即可退回。府會雙方持續攻防。

花蓮縣議會本月11日召開臨時會一讀會，議長張峻會中表示「希望縣政府趕快將礦石稅送進議會，議會會加開臨時會審理」。但縣府表示，縣府已完備提案程序送議會臨時會審議，多數議員主張送交大會，張峻未依議事規則，個人決定退回不排入議程，縣府指出，法界人士認為議長非法個人決定退案，程序上不符合法定程序，縣府也沒有重新提案的必要。

縣府所提礦石稅每年開徵近10億元，是花蓮縣最大筆稅收。這次爭議，起因於縣府在2016年公布的自治條例，稅率從原有每公噸計徵10元，一口氣漲到70元，福安礦石業者不滿，認為超過地方稅法通則「稅額調高上限30％」規定，提出行政訴訟，縣府今年2月被判敗訴。縣府本月10日將草案送議會程序委員會卻被擋下，引發府會緊張。

議會秘書長陳德惠、議事主任潭進成以及法制室主任余玉琳上午召開記者會，潭進成說，礦石稅提案確定退回未進大會，11日的1讀會中僅通過65案。

余玉琳引用程序委員會相關法令解釋，縣府與礦石業者的訴訟案，從去年底至今年2月，共計5件分別被高等行政法院及最高行政法院判決敗訴，因自治條例與中央法令牴觸無效，已具違法重大爭議，「多數決前提就是要合法」，且程序委員會不適用「議事規則」，而是採行「設置辦法」，委員過半數出席即可，並不需要過半數同意或表決。

議長張峻今凌晨則在臉書重批「花蓮縣可宣布成立花蓮國！」，文中指縣府不屑最高行政法院判決，不採花蓮縣議會決議，干預監督權，更透過媒體染指、誣陷，如此強勢行政權霸凌監督權的作為令人髮指，「花蓮縣議會將堅決做對的事。」