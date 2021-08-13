因台灣今年上半年鋼鐵出口值創下歷年同期新高，顯示出海外製造業生產活動轉好，加上中國鋼鐵限產令和取消出口退稅，促使全球鋼鐵供應吃緊，帶動中鋼9月份開漲盤，為平盤2個月後首開漲盤。

業者表示，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，且國內疫情控制優於預期，考量整體鋼市仍維持穩健向上的格局，以及成本仍高，故決議調漲價格。

中鋼9月份盤價，熱軋每公噸調漲500元，冷軋每公噸調漲500元，電磁鋼捲每公噸調漲300至500元，熱浸鍍鋅鋼捲調漲500元；平均調幅約1.2%。(商品行情網)