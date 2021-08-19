中鴻(2014)開出9月份盤價，全面調漲價格，內銷價格部份，熱軋、冷軋及鍍鋅產品每公噸都漲500元，外銷價格部份依產品和地區每公噸漲0～20美元。

《航運股》連6漲 陽明9月15日再加收GRI費用
《科技》鋁箔價格居高不下 鋁電容看漲約6~8％
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