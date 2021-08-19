中鴻9月份盤價全面調漲 內銷每公噸漲500元 外銷最高漲20美元 14:402021/08/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻(2014)開出9月份盤價，全面調漲價格，內銷價格部份，熱軋、冷軋及鍍鋅產品每公噸都漲500元，外銷價格部份依產品和地區每公噸漲0～20美元。 《航運股》連6漲 陽明9月15日再加收GRI費用 《科技》鋁箔價格居高不下 鋁電容看漲約6~8％ #中鴻 #盤價 #每公噸漲 #調漲 #內銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁輝外銷歐美續旺 H2營運穩健 13:422021/08/19 財經 《產業》LME鎳價下修 不鏽鋼上漲動能趨緩 11:432021/08/19 財經 房價續飆 重創年輕族群 04:102021/08/19 時論廣場 1分鐘讀財經》外資唱衰記憶體寒冬來了 三大老闆怒嗆3字：散戶超爽 08:282021/08/19 財經 台股爆恐慌賣壓 狂殺逾400點 台積電、聯電全趴倒 12:272021/08/19 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金小幅走跌 09:442021/08/19 財經 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:022021/08/19 財經 《鋼鐵股》燁興看鋼價易漲不易跌 只怕變異病毒攪局 14:502021/08/19 財經 長榮一日填息 法說聚焦 04:102021/08/19 財經要聞 《半導體》京元電窘貼息 H2旺季仍可期 12:002021/08/19 財經 《國際產業》營收創高、展望佳 輝達盤後漲逾2％ 12:172021/08/19 財經 財經熱門新聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 就是不賣給英特爾 晶圓老四竟偷偷赴美掛牌 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 威力彩今飆21.5億 專家曝中獎絕招：下班路過這樣買 - 財經 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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