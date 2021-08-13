新北今日出現久違的0確診，新北市長侯友宜今召開疫情說明會時表示，新北今天確診是0，沒有居家隔離、新增個案，但大家面對0確診仍要平常心、積極面對，這波疫情帶給全國民眾血淋淋教訓，面對Delta變種病毒，這次再有不慎，不落實境外普篩、沒守住防疫旅館和港口，就會造成二次傷害，因此新北今日也召開座談會，與轄內21家防疫旅館討論，守住新北所有跟境外移入有關的地方。

侯友宜說，雖然新北今日確診是0，但面對疫情高低要謹慎謙卑，好好控制，更要努力全力以付，前陣子新北永和社區感染擴大篩檢專案，截至30日中午12時已篩檢1361人，目前僅驗出大前天的2個個案，為了讓更多市民出來篩檢，永和仁愛公園社區篩檢站截至14日前都不會撤離，將持續找出有無隱形傳播鏈，讓永和社區乾淨無虞，目前專案疫情在可控範圍內。

針對境外移入病例不斷增多，侯友宜也說，這一波疫情造成那麼多傷害，要永遠記得教訓，這波疫情造成817人喪命，新北有401人喪命，轄內確診也有6817人，帶給全國民眾血淋淋的教訓，因此絕對要勇於面對、承擔，反省自躬，持續檢討解決問題。他說，「當初不斷強調台灣是海島國家，阻絕於境外絕對是守住疫情決戰點，阻絕於境外有破口，造成台灣肆虐疫情，這教訓不能忘」。

侯友宜表示，新北今日召集21家防疫旅館，就是擔心Delta變種病毒又進到國內，根據統計數據顯示，截至10日前，全國境外移入有122例確診個案，其中Delta有35例，新北市境外移入23例中，Delta也有4例，台灣禁不起第二次傷害，新北一定要守住跟境外移入有關的地方，才對得起受傷害的國民，將持續要求相關單位持續稽查，加強防疫，要求防疫旅館房間一定要靜置3天，清消後才能進駐，將一個個嚴格要求防疫。