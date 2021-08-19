【愛傳媒葉毓蘭專欄】檢疫措施不應齊頭式，針對各國疫情滾動修正更周延。

國際疫情持續嚴峻，各國入境規定大大不同，是否需要疫苗證明或是三日內陰性證明等，當國人都霧煞煞時，外交部在8月18日整理了國人最常前往的33個國家，歸納出了三大類型，列出國人出國前需要準備哪些相關證明文件或是應配合的相關防疫措施。

然而這讓我不禁好奇，為了防範COVID-19變種病毒株的入侵，世界各國相繼加強防疫規定，依照疫情危險程度調整入境防疫措施，包含增加防疫天數、提供疫苗接種證明以及三日內陰性證明等，譬如，香港宣布8月20日起，提升美國等16個海外地區風險組別，其中高風險地區抵港，必須在酒店隔離檢疫21天，而中、低風險地區抵港，應至少隔離檢疫14天，甚至高風險地區只允許港人回港，但入境香港人士若有接種疫苗逾14天、機場病毒檢測無確診、驗出帶有抗體，抵港後檢疫期即可縮短至7天。

正當各國加強邊境防疫之際，除了帛琉旅遊泡泡和特殊外交泡泡，我國目前全部使用齊頭式的「14+7」檢疫規定，規範所有入境旅客，不分各國疫情風險程度。

在國內疫苗覆蓋率極低、疫苗缺乏的同時，我們還必須面對各類型變異病毒株的入侵以及病毒潛伏期拉長的危險，陳時中卻不參考各國疫情狀況，調整邊境防疫措施、增加檢疫天數，如此死板的防疫措施會不會成為另一個防疫破口，很令人憂心。

我要求中央流行疫情指揮中心必須立即針對各國疫情危險程度，儘速調整檢疫天數並加強檢疫規定，有效防堵不同的COVID-19變異病毒株，降低境內確診個數，保護國人健康安危。

滾動式修正防疫措施不是一個口號，也應該要仿照先進國家提供完整接種疫苗的旅客較短隔離天數的誘因，但更應搭配綿密且價位合理的篩檢，才不至於成為防疫破口。

作者為立委、前警大教授

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