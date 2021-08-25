近期大陸疫情再起，各地實施嚴格防疫措施，大陸台企、台商也都相當配合防控要求，採取高標準放疫舉措。「減少跨省活動，記得勤洗手帶口罩，出入看健康碼和行程卡，中高風險區的配合核酸檢測不出門。」台企聯總會長李政宏也再次提出呼籲，他並不擔心，因為「大家都很有經驗了！」

廈門台商協會長吳家瑩表示，廈門台協積極配合各類大陸官方防疫措施外，也組成志工隊，協助各小區的防疫宣導，也有台商提供醫療單位物資，同時台企也會對內部要求禁止餐廳大規模聚會、減少非必要的長距離移動等。

至於這波疫情較嚴重的南京、揚州台商防疫措施更加嚴格。南京台協副監事長劉鴻寬此前表示，「高風險區防疫要求高。所有人包括台企人員，對防疫工作都採取了最為嚴謹的態度。」

南京台企主管指出，他們在工廠與員工宿舍「兩點一線」之間啟用了閉環交通通道，減少員工與外界的接觸。為避免員工集體外出做核酸檢測對生產造成影響，政府部門主動上門服務，在企業公司內開通了檢測點，進行錯峰檢測。企業除落實員工核酸檢測、防控措施和人員排查工作外，對生產廠房、辦公區、單位食堂等工作場所與公共區域也都有明確負責人。

揚州市台協會長、虹揚科技董事長方丁玉表示，配合揚州市政府防疫要求，揚州地區生產企業從8月1日起就暫時不安排員工到崗上班。位於揚州的永豐餘造紙（揚州）公司、永道射頻技術公司也公告停止生產作業，全廠嚴格施行防疫措施，進出人員均須有健康綠碼、行程碼、最近一次核酸檢測證明及量測體溫，並每天執行全廠消毒作業。

企業生產進出貨雖受到一定程度影響，不過大多仍能維持正常營運。南京台企主管指出，物流因南京祿口機場關閉，還好長三角仍有許多替代方案，包括到無錫、上海甚至合肥機場中轉。外地貨車無法直接進城，需先找到一處接駁點，車上貨物經過消毒後，再由其他貨車接駁到工廠。在南京、揚州的低風險地區，企業的生產經營基本正常。

方丁玉則指出，之前揚州的企業要發貨還可以透過申請緊急通道，但8月初這些緊急通道都中斷了，揚州部分地區停工、停產且停運，位於揚州的台企也很配合。雖然有些無奈，但他認為嚴格防疫「不是壞事」，隨著疫情漸漸穩定，企業也就逐步復工復產。