從去年下半年開始，航運市場景氣暢旺，激勵貨櫃三雄長榮、萬海及陽明營收大爆發，其中陽明上半年每股盈餘（EPS）高達17.88元，為三雄之冠。然而，亮眼的財報表現並未反映在陽明的股價上，今（13日）反而下跌0.37%，收在133元，盤中更連續出現25筆「104」張的大單敲出，不免被外界揶揄是大戶透過中文輸入法的「E04」吐露股價拉不起來，未能大漲的不滿心聲。

陽明在7月份出現超過40%的劇烈回檔，股價陷入疲軟，即使8月公布財報顯示基本面無虞，仍無法拉抬股價，陽明第2季純益達345.35億，單季賺逾一股本，EPS達17.88元也領先萬海的15.19元與長榮的15.03元。

昨（13日）晚陽明的亮眼財報讓不少人期待今天股價能有所表現，沒想到，陽明今早盤雖一度攻上140元高點，盤中多在高檔震盪，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場收在133元（或0.37%）。

有趣的是，約上午11點半左右，陽明突然出現連續25筆104張大單敲出，股價被往下拉接近平盤，被認為是大戶想透過中文輸入法的「E04」發洩不滿，引起PTT網友們熱議。1月份，陽明也曾連續出現多筆487張賣單，讓不少人聯想到諧音「是白癡」成為話題。

網友們紛紛留言表示，「X的意思啦」、「還是股價下看104的意思」、「這是大戶的目標價嗎？」、「這有梗，航運最近真的很E04」、「是要叫散戶去找工作吧」、「叫韭菜賣股找工作囉」、「告訴你別想靠航運翻身，乖乖找工作」、「好，股價下看104趕快賣」、「其實是104=已冷死」。