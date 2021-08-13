晶片股追隨美國同業走低，周五日經指數收黑，但權重股Recruit Holdings飆漲使大盤跌幅受限。

周五日經225指數小跌0.14%，收在27,977.15點，但周線連續第二周收高。

東證一部指數今日收漲0.15%，為1,956.39點，33大類股中以煉油股跌幅最大，因受到原油價格下跌影響。

大和證券資深策略師Kentaro Hayashi表示，隔夜美股未必強勁，因為盤中也曾跌落平盤之下，且美國晶片股的疲弱表現使投資人信心受挫。但防禦股表現穩健，尤其是屬於服務業的人力資源公司Recruit Holdings。

權重股Recruit Holdings修改後的全年獲利預測優於市場預期，股價飆漲10.01%。

鋼鐵廠JFE Holdings大漲9.32%，該公司將全年淨利預測幾乎提高1倍。

因美國費城半導體指數連跌第六天，晶片設備大廠東京威力科創和愛德萬測試分別下跌1.85%和4.73%。

隨著國內疫情持續升高，航空和陸運股下跌。

日本最高衛生顧問要求採取更嚴格的緊急措施約兩周時間，以應對東京和其他地區新冠病毒感染激增的問題。

在東京奧運會結束幾天後，該日本首都周四公布單日新增確診 4,989例，僅略低於上周創下最高紀錄的5,042例。

東芝雖然由虧轉盈，但股價下跌4.37%。這家醜聞纏身的集團表示仍在遴選常任執行長和董事長候選人。