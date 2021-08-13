北市警南港分局長謝宗宏親自到各金融機構，轉頒市長柯文哲的感謝狀及3000元禮卷。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局長謝宗宏親自到各金融機構，轉頒市長柯文哲的感謝狀及3000元禮卷。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局長謝宗宏親自到各金融機構，轉頒市長柯文哲的感謝狀及3000元禮卷。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局長謝宗宏，12日親自到兆豐、土地銀行、中華郵政、中國信託商業銀行等金融機構，轉頒市長柯文哲的感謝狀及3000元禮卷，以感謝銀行與警方共同防制詐欺，適時以「關懷提問」察覺異狀，成功攔阻民眾遭到詐騙，與警方建立牢固的金融安全通報網。

警方表示，兆豐國際商業銀行南港分行襄理林如慧、土地銀行南港分行副理劉慧蓉、中華郵政中研院郵局襄理王彥傑、中國信託營業部辦事員李祥寧，分別於今年3月至4月間，主動關懷提問發現民眾異常提領或匯款，及時通報警方前往處置，分別成功攔阻100萬元、150萬元不等金額，成功保住民眾的積蓄。

另中國信託商業銀行3至4月間，更成功攔阻詐騙案件計25件，攔阻金額達830多萬元，柯文哲知道後特別頒發感謝狀給相關銀行。

警方表示，詐騙案件的發生，往往在臨櫃匯款的一瞬間，自從金融機構行員加入協助主動提出關懷提問，的確對攔阻詐騙有很大的成效，警方也製作了防詐及攔阻成功宣導案例，提供金融機構對行員訓練教材，透過警民合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量。