以電影《費城》和《阿甘正傳》連續獲得兩屆奧斯卡影帝的湯姆漢克，推出新作《FINCH》，似乎在從影早期就奠定自己演員身份與「問題解決者」的連結，捍衛人權的律師、解謎的教授、化解空難和船難危機的機長和船長，無一不是憑著毅力和決心克服所有困難。正是這樣的不服輸與堅定，讓全球影迷傾心。

今年他將化身末日後的倖存科學家Finch，再度扛起這個堅毅性格，唯一不同的是，這次他的難題，卻是未來、是大自然和可能幻滅的人性。

故事由一場毀滅性的太陽災變後開始，湯姆漢克飾演唯一倖存者，作為機械科學家的Finch，擔心自己將不久於世便開始教導自己發明的機器人 Jeff （卡賴柏蘭里瓊斯飾演）作為人的一切準則、道德和信念，希望能代他陪伴愛犬Goodyear繼續生存。

他們踏入荒蕪枯瘠的美國西部尋找庇護之地，人、狗、機器人，這個三人組合在Finch人生的最後幾哩路上，面對無法與時間抗衡的年華逝去、由智慧組成的心血結晶和超越物種的愛與忠心，彼此交疊摩擦，宇宙間的愛、情緒和生命價值，似乎真的能破除物種與物質隔閡，相互感應感動。

不再是對抗惡權、災難危機，影帝他將挑戰科技、又或者是將之重新定義，相信「科技始終來自於人性」論機器能否延續人類愛的能力。《FINCH》將在11月5日Apple TV＋獨家上映。