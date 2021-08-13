外交部證實，自3月起發生數起國人因攜帶過量檳榔入境土耳其，違反當地法令遭到司法機關羈押，目前案件已進入司法程序。(圖為土耳其伊斯坦堡機場／達志影像)

中國大陸駐伊斯坦堡總領事館12日發布通告，指出中國公民，包含「台灣同胞」入境土耳其時，因攜帶檳榔而被捕，呼籲勿帶檳榔到土耳其。我外交部今證實，自3月起發生數起國人因攜帶過量檳榔入境土耳其，違反當地法令遭到司法機關羈押，目前案件已進入司法程序。

外交部發言人歐江安說，駐土耳其代表處在獲知有國人疑似涉案遭到當地警政機關拘留後，立即積極與國人取得聯繫瞭解情況及提供必要協助，代表處同時洽請土耳其相關單位尊重涉案國人權益並給予公平對待，土耳其方面也提供當事人義務辯護律師及傳譯協助。

歐江安指出，駐土耳其代表處也曾向土耳其主管單位申請領事探視遭押國人，目前由於新冠肺炎疫情考量，土國看守所暫時無法開放探視，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序。外交部及駐土耳其代表處將繼續透過管道，掌握涉案國人在押情形及案件進展，外交部已指示代表處與土耳其單位持續交涉，確保本案依照人道精神及公平原則處理，並隨時提供國內相關單位、涉案國人及家屬必要的協助。

歐江安強調，外交部已公告提醒國人赴土耳其商旅切勿攜帶檳榔入境，以免觸法。