阿拉伯聯合大公國18日確認，已歡迎阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）入境該國。甘尼據稱在塔利班兵臨城下時第一時間搭乘直升機逃走，且還攜帶數量高達1億6900萬美元（約47.1億元）的現金，多到直升機載不完。

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）18日報導，阿拉伯聯合大公國外交部18日在一份聲明稿中，證實已「以人道主義為由」，歡迎甘尼與他的家人入境阿拉伯聯合大公國。甘尼16日曾聲稱，他是為避免喀布爾「血流成河」，才決定離開阿富汗。

不過俄羅斯大使館發言人伊什琴科（Nikita Ishchenko）向「路透社」透露，一名目擊者稱甘尼在逃離阿富汗時，載了滿滿4輛車的現金，數量多到無法完全裝入其逃跑所搭乘的直升機，只好把部分現金留在原地。《每日郵報》（Daily Mail）表示，據稱甘尼當時攜帶的現金高達1億6900萬美元。

「半島電視台」（Al Jazeera）則指出，阿富汗民眾對甘尼逃走感到憤怒又困惑，前阿富汗情報機構「國家安全局」（National Security Directorate）局長納比爾（Rahmatullah Nabil）痛批甘尼總是對其政治目標「反其道而行」；著名軍事強人努爾（Atta Mohammad Noor）怒罵這是一個「巨大、有組織且怯懦的陰謀」；阿富汗和平委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）則表示，主會讓甘尼承擔此事的後果。

在此同時，阿富汗民族英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）已在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）成立抵抗聯盟，自行宣布繼任總統的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）和部分政府軍部隊也已撤退到該處，並能看到對抗塔利班的「北方聯盟」旗幟仍在當地飄揚。

文章來源：Afghan President Ashraf Ghani resurfaces in UAE after fleeing Afghanistan Emirati government says
文章來源：Former Afghan President Ashraf Ghani fled with $169MILLION in his cash-stuffed helicopter and has been given asylum in Dubai on 'humanitarian grounds'
文章來源：‘Unpatriotic’: Afghans slam President Ghani’s swift departure
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