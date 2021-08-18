阿拉伯聯合大公國18日確認，已歡迎阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）入境該國。甘尼據稱在塔利班兵臨城下時第一時間搭乘直升機逃走，且還攜帶數量高達1億6900萬美元（約47.1億元）的現金，多到直升機載不完。

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）18日報導，阿拉伯聯合大公國外交部18日在一份聲明稿中，證實已「以人道主義為由」，歡迎甘尼與他的家人入境阿拉伯聯合大公國。甘尼16日曾聲稱，他是為避免喀布爾「血流成河」，才決定離開阿富汗。

不過俄羅斯大使館發言人伊什琴科（Nikita Ishchenko）向「路透社」透露，一名目擊者稱甘尼在逃離阿富汗時，載了滿滿4輛車的現金，數量多到無法完全裝入其逃跑所搭乘的直升機，只好把部分現金留在原地。《每日郵報》（Daily Mail）表示，據稱甘尼當時攜帶的現金高達1億6900萬美元。

「半島電視台」（Al Jazeera）則指出，阿富汗民眾對甘尼逃走感到憤怒又困惑，前阿富汗情報機構「國家安全局」（National Security Directorate）局長納比爾（Rahmatullah Nabil）痛批甘尼總是對其政治目標「反其道而行」；著名軍事強人努爾（Atta Mohammad Noor）怒罵這是一個「巨大、有組織且怯懦的陰謀」；阿富汗和平委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）則表示，主會讓甘尼承擔此事的後果。

在此同時，阿富汗民族英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）已在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）成立抵抗聯盟，自行宣布繼任總統的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）和部分政府軍部隊也已撤退到該處，並能看到對抗塔利班的「北方聯盟」旗幟仍在當地飄揚。