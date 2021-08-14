14日是七夕情人節，但正好也是中信兄弟宋晟睿、羅傑斯與教練石志偉的生日，首度在一軍過19歲生日，宋晟睿笑說之前就很期待今天到來，雖然目前在一軍多以守備、腳程為球隊做貢獻，還無法用手中球棒為球隊建功，但他並不著急，「把教練給我的工作全力以赴做好。」

今天賽前新莊球場下起暴雨，球隊進到室內進行賽前熱身，在走廊上卻響起生日快樂歌，原來今天是兄弟陣中有人過生日，但因疫情關係，沒辦法在球隊大家一起慶生，只有分別簡單慶祝。羅傑斯也有在他的Instagram直播慶生，想和久未見面的家人一起分享喜悅。

去年被兄弟挑中的宋晟睿，今年在一軍過生日，但目前他在一軍出賽9場，僅有1次打擊機會，最終吞下三振，之後多以代跑、代守，跑出2次盜壘成功，也幫球隊跑回2分。

宋晟睿認為，一軍投手層級確實更加不同，「球速快又準，變化球也很犀利，第一打席自己沒有把握機會，但也會藉此去觀察投手。」雖然還沒有太多打擊機會，但他會盡力去把教練交付的任務完成。

身為陣中的小老弟，宋晟睿不會害怕與學長們的互動，「學長們都很聊得來，相處起來也很自在，羅傑斯也會煮飯給我吃，他煮的很好吃，雖然聞起來怪怪的，但很好吃，和台灣的菜不太一樣，不會很油膩。」