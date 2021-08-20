演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」的屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂，近來生病消息引起各界關心，而曾任泰武國小校長的現任立委伍麗華稍早指出，查馬克支撐到孩子北上領總統教育獎後，於19日23時05分在來義鄉丹林部落住家安然辭世，享年42歲。

查馬克‧法拉屋樂去年受邀參與公視史詩戲劇《斯卡羅》，飾演琅𤩝十八社大股頭「卓杞篤」一角，他以極富感情與生命力的演出，令導演曹瑞原及劇組印象深刻。不過，就在《斯卡羅》殺青後，去年8月14日查馬克被診斷罹癌第四期，對此，他低調請假治療。

抗癌期間，查馬克仍然每天帶孩子上學，古謠隊的指導也不間斷，並指導足球隊參賽。不料，他在今年7月1日返校上班後，隔天病情復發入院治療，8月16日晚間，他決定返家與至親好友共度最後時刻。

居家安寧照顧期間，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都親自致電為查馬克加油，屏東縣長潘孟安也親自到病榻前為他打氣。在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到孩子樂可艾19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。

伍麗華指出，學校老師有詢問樂可艾要不要不參加授獎典禮，但樂可艾回答老師，他一定要去領獎帶回來給爸爸看，並且要「全副武裝」脱下鞋子用「最排灣最查馬克」的方式上台領獎，把榮耀獻給父親。出發前一晚，樂可艾在睡前跟查馬克說：「把鼻！我明天去台北領總統教育獎給你哈！」查馬克看著他點點頭。

查馬克長子樂可艾‧法拉屋樂20日在台北圓山飯店獲頒總統教育獎，還不知道父親離開的消息，家人希望樂可艾用最美好的心情，把父親最期待的這個獎接到手中。

查馬克的妻子謝恩祈對於這幾天各界至親好友的關心表示非常感謝，她說：「我打算讓他照著流程領完獎，回來之後，把獎座放在靈堂上成為最顯眼的裝飾。查馬克走得很安詳，沒有掙扎，即便氣息停止了之後，他仍然是柔軟而溫熱的，謝謝神讓他最後一刻這樣美好的與我們道別。」

伍麗華說，相關治喪事宜，將由屏東縣政府、來義鄉公所、來義鄉民代表會、立法委員伍麗華辦公室、屏東縣議會潘正議議員服務處、東元科技文教基金會、風潮唱片有限公司、公共電視台、來義鄉天主教會、泰武古謠傳唱、拉勞蘭獵人學校等單位籌組治喪委員會，謹定於24日上午於來義鄉丹林聖保祿天主堂舉辦告別彌撒。