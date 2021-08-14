江蘇揚州疫情持續嚴重性，江蘇紀委監委公號「清廉江蘇」14日消息，揚州市紀委監委通報，經揚州市委批准，揚州市和相關區紀檢監察機關對疫情防控不力問題進行調查，對有關黨員、幹部12人失職失責問題進行處理。其中廣陵區衛健委主任李彬，廣陵區灣頭鎮黨委書記吳德裕、邗江區雙橋街道黨工委副書記陸春軍、揚州市公安局邗江分局四季園派出所副所長嵇鵬程、梅嶺派出所副所長湯亮亮5人免職最重。揚州市衛健委黨委書記趙國祥遭政務降級處分。

通報如下：

趙國祥，揚州市衛健委黨委書記、主任，中醫藥管理局局長，履行疫情防控工作職責不力，對基層監管指導不到位，給予其黨內嚴重警告、政務降級處分。

丁明哲，邗江區政府副區長，履行疫情防控管理監督職責不力，疫情防控措施不到位，給予其政務降級處分。

葉浩，廣陵區政府黨組成員、副區長，履行疫情防控管理監督職責不力，疫情防控措施不到位，給予其黨內嚴重警告處分。

李彬，廣陵區衛健委主任，履行疫情防控工作職責不力，給予其政務撤職處分。

吳德裕，廣陵區灣頭鎮黨委書記、廣陵新城黨工委副書記，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其灣頭鎮黨委書記、廣陵新城黨工委副書記職務。

李家奎，蜀岡-瘦西湖風景名勝區梅嶺街道党工委書記，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內警告處分。

陸春軍，邗江區雙橋街道黨工委副書記、辦事處主任，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其街道黨工委副書記、辦事處主任職務。

姚義龍，蜀岡-瘦西湖風景名勝區梅嶺街道黨工委副書記、辦事處主任，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分。

張彬，揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風景名勝區分局黨委委員、副局長，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，對基層業務監管指導不到位，給予其政務記過處分。

黃玉春，揚州市公安局邗江分局黨委委員、治安警察大隊大隊長，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，對基層業務監管指導不到位，給予其黨內嚴重警告處分。

嵇鵬程，揚州市公安局邗江分局四季園派出所副所長，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，給予其政務撤職處分。

湯亮亮，揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風景名勝區分局梅嶺派出所副所長，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，給予其政務記大過處分，免去其梅嶺派出所副所長職務。