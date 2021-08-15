【愛傳媒陳念初專欄】東京奧運體育舞台，讓民眾投射對球員的熱情，拿金牌唱國旗歌療癒了許多人。羽球賽很多人第一次看到電腦鷹眼系統，讓關鍵球獲得信服。政治也有一個舞台，人民對政治人物的表現，用掌聲與不滿表達民意。

政府的治理，就是缺少這一個鷹眼系統，讓人民的視覺清楚，界線內或出界，一直模糊不清。

陳時中8月12日脫口而出，沒有所謂開放邊境機組員3+11破口，「這是群聚事件，不是破口」。8月13日，陳時中更大動作以圖卡解釋，回溯「3+11」決策過程，還呈現諾富特飯店群聚感染關聯圖。

陳時中再次強調，華航與諾富特疫調後，發現並無職場與家庭以外的社區接觸者感染，的確是群聚事件，後續社區影響經過3個月，廣泛疫調沒發現關聯。

換句話說，萬華染疫源頭未知？3+11那一條路徑不是關鍵？藍營罵的3+11破口，難道是選錯靶？范雲躲了很久媒體的結，恐是冤枉一場？鄭文燦形象影響，也是無妄之災？陳時中連兩天就翻轉了原本外界幾乎信以為真的疫調情節與政治劇本。

柯文哲聽了後又酸言酸語說，「講說會負責，昨天才知道為什麼這麼說，因為看起來是不用負責的。」

其實，時間回到今年6月11日，衛福部次長石崇良就曾經在立院答詢時說「萬華是破口」一語，當時，各界譁然，陳時中還特別針對這種說法不夠精確致歉。

只要背負破口的指責，不管是地名、政策、人，都是不能說的秘密，感染源是萬華有地洞冒出來的嗎？難道不是邊境管理上的漏洞造成，不管是合法或非法途徑？群聚事件，就沒有人需要負責嗎？台灣的疫情真的死了800多人。

類似的界內球界外球模糊之爭還真多，包括疫苗到底夠不夠？民間捐贈有無卡？高端疫苗有無保護力？振興券真有千億效益等等，這段期間，民眾被搞得知覺混亂，認知矛盾。

總而言之，人民看了混亂的三個月，官員與民意所見所思，顯然是兩個時空，但只想問一句，可以沒有人為疫情破口負責，也沒有人為800多條人命，負起政治責任嗎？

怪不得政治界沒有鷹眼系統，一翻兩瞪眼，絕對不會發生。

我是陳室長，今天的蒔影（Ying）語錄：「政治若看不出界內界外球？總該讓人民看一次好球！」

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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