海地7.2強震監視畫面曝光！房屋倒塌、煙霧瀰漫如戰爭現場

我國友邦海地14日發生芮氏規模7.2強震，造成嚴重人員傷亡及災損，總統府發言人張惇涵今天表示，基於人道關懷及兩國邦誼，總統指示捐贈50萬美元協助賑災，並提供海地政府必要之救災及災後重建協助。也要求外交部及駐海地大使館務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，除向海地政府與人民表達誠摯關懷與慰問，並向不幸罹難的民眾及家屬表達深切哀悼之意。

他說，外交部長吳釗燮已於第一時間致電海地外交部長喬塞德轉達總統的慰問與關懷，我國駐海地大使古文劍也已向海地總理昂利表達慰問之意。總統並指示外交部與我駐海地大使館持續關注災情狀況，並掌握我國僑民的安全情形，及提供必要協助，務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，我國與海地有65年深厚邦誼，海地因震災而造成傷亡損失，臺灣人民同感關心不捨。總統亦指示外交部及我國駐海地大使館，持續關注救災工作及災後重建狀況，並提供必要之協助；除捐贈50萬美元協助賑災外，若海地政府向我國提出需求，在條件許可下，我國搜救大隊已待命，可隨時前往協助。

張惇涵強調，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，在友邦遭逢天災的艱難時刻，臺灣會與海地風雨同路，期盼海地能夠早日重建復原，海地社會及人民早日恢復正常生活。