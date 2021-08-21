海巡署高雄查緝隊21日在安平外海9浬處查獲一艘走私漁船，關著為數不少的各種類的貓咪，已經依法將這些貓咪全數處以人道安樂死，經清點是154隻貓咪。網友湧入蔡英文臉書質疑，「這太狠心了！」

21日上午傳出海巡署抓獲250隻名種貓咪，農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理下午表示，已經依法將154隻貓咪處以人道安樂死，經清點是154隻，此前傳出兩百多隻貓屬於誤傳。

海巡署高雄查緝隊21日在安平外海9浬處查獲一艘走私漁船，經查上面有62個籠子，關著為數不少的各種類的貓咪。

由於當時船艙有保持通風，這些貓咪被查獲時仍會喵喵叫，但經海巡署將貓咪移交給農委會動植物防疫局高雄分局後，高雄分局人員已經依法將這些貓咪全數處以人道安樂死，經清點是154隻貓咪。

不少網友到蔡英文臉書質疑，敬請尊重無辜生命為臺灣積福！切勿進行全體安樂死讓臺灣淪為他國笑柄！被走私的先處死，總統不是每逢選舉必吸貓騙選票嗎？管一下好不好？走私貓安樂死的部分可以幫忙解套嗎，這太狠心了！

還有網友表示，「總統你也有養兩隻貓，最近海關查扣一群俄羅斯貓，礙於法規只能安樂死，是否能請總統特赦這些小貓，並通過專業的單位檢查他們。」「你這個愛毛孩、把毛孩掛嘴邊的卻一點表示沒有，怎麼有這種不聽民怨的無能政府？」

另有網友呼籲，「動物何其無辜，強烈抗議，請立即修法。絕對無法認同走私動物一律安樂死，不錯（能）檢疫嗎？不能治愈嗎？為何一定要殺掉？一條條活生生的生命，什麼迂腐殘忍的爛法！」