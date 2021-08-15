塔利班再度拿下阿富汗主要大城，使得首都喀布爾（Kabul）成為阿富汗最後一個尚未淪陷的主要大城，美國官員今（15）日透露，美國已開始撤離美駐喀布爾大使館外交人員。

路透社報導，其中1名匿名官員透露，「我們有一小批人員正要離開，多數人員已準備好離開，不過大使館仍持續運作。」

預計美國多數外交官將在今日撤離。

另根據英國《衛報》（The Guardian）、半島電視台（Al Jazeera）等外媒報導，塔利班今日早晨再輕鬆拿下東部主要大城查拉拉巴市（Jalalabad），確保了連接阿富汗與巴基斯坦的主要道路。

阿富汗官員透露，塔利班在沒有戰鬥的情況下就拿下查拉拉巴市，因為該市市長直接向塔利班投降。當地官員認為，讓塔利班直接進城是保護市民的唯一方法。

塔利班拿下查拉拉巴市後，使得喀布爾成為阿富汗最後一個尚未淪陷的主要城市。

在挺進查拉拉巴市前數小時，塔利班才順利攻佔位在北部的第4大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），並且持續朝喀布爾快速挺進。

（持續更新）