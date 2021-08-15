台北市一名美女珠寶商因為投資失利，去年遭投資人告上法院，目前全案仍在法院審理當中，但日前其中一名投資人透過黑道份子電話恐嚇逼債，嚇得該位美女珠寶商立刻向警方報警，警方目前正積極偵辦中。

該位頗具知名度的美女珠寶商，之前活躍在各大社交場合，並積極参與公益慈善活動，還被封上「最美慈善家」之稱。許多政商名流與知名藝人都曾參與該名珠寶商舉辦的活動，讓人印象深刻。

一年多前，這位美女珠寶商因為資金週轉失利，加上新冠肺炎疫情爆發，原本計劃好的投資案也因為國外買家臨時取消投資而引發一連串財務風暴，還為此遭多位投資人告上法院。

但事後美女珠寶商多方奔走，積極與投資人協調還款。無奈仍有投資人等不及，日前透過黑道份子以電話恐嚇美女珠寶商，由於擔心危及生命安全，經過長考後，美女珠寶商日前決定向警方報案。

據透露，此案為一般財務糾紛，但為避免投資人透過黑道非法手段逼債，警方正積極調查當中。